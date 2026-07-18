Найкращі смартфони Xiaomi у 2026 році: експерти обрали 5 найзбалансованіших моделей

Оглядачі TechRadar оновили рейтинг смартфонів Xiaomi, вибравши найкращі моделі для різних сценаріїв використання – від мобільної фотографії до бюджетних пристроїв. Лідером списку став Xiaomi 17 Ultra, проте для більшості користувачів найкращим вибором стане інша модель.

Перше місце в рейтингу посів Xiaomi 17 Ultra. На думку оглядачів, пристрій пропонує одну з найкращих камер на ринку, потужний процесор Snapdragon, якісний AMOLED-дисплей, а також високу автономність. Його називають повноцінним конкурентом флагманам Apple і Samsung.

Водночас найкращим вибором для більшості користувачів визнано Xiaomi 17. Він поєднує компактний форм-фактор, якісний дисплей, надійні камери та високу продуктивність. А дротова зарядка потужністю 100 Вт повністю заряджає акумулятор ємністю 6330 мАг всього за 30 хвилин.

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Найкращі смартфони Xiaomi у 2026 році: експерти обрали 5 найзбалансованіших моделей

Тим, хто хоче отримати максимум можливостей за менші гроші, рекомендують Xiaomi 15T Pro. Смартфон отримав продуктивність, близьку до флагманської, а також надійну систему камер з оптикою Leica. З виходом Xiaomi 17T Pro торішній флагман став ще дешевшим.

Найкращим бюджетним телефоном Xiaomi визнано Poco X8 Pro Max. Його головна перевага – час автономної роботи. Акумулятор ємністю 8500 мАг здатний пропрацювати понад 20 годин при активному використанні. А поєднання процесора Dimensity 9500s і 12 ГБ ОЗП робить його чудовим варіантом для ігор.

Для шанувальників складаних пристроїв фахівці рекомендують Xiaomi Mix Flip. Модель отримала непогані камери та потужне "залізо", хоча й поступається конкурентам через програмне забезпечення та відсутність повноцінного захисту від води.

Найкращі смартфони Xiaomi у 2026 році: експерти обрали 5 найзбалансованіших моделей

Наприкінці червня Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон 2026 року. Redmi 17С має великий 120-герцовий дисплей, акумулятор на 5160 мА·год і 3,5-мм роз’єм для навушників.

Раніше в мережі з’явився список смартфонів Xiaomi, які точно отримають оновлення до Android 17.

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