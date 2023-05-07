Анонс Xperia 1 V очікується вже наступного тижня. Зовні новий смартфон буде схожий на попередника, але начинка буде нова.

Камерофон Sony Xperia 1 IV вийшов у вересні минулого року. Вже в цей четвер, 11 травня, японська компанія представить його наступника, який посилять топовими характеристиками і "сенсором наступного покоління".

Згідно з останніми повідомленнями, Xperia 1 IV стане першою моделлю виробника на базі топового Snapdragon 8 Gen 2. Очікується, що новинка стане найтоншим смартфоном, який працює на базі даного процесора.

Що стосується дизайну, то лінійка Sony Xperia принципово не змінюється вже декількох років: на рендерах нового телефону можна легко впізнати Xperia 1 IV. Втім, виступ камери в новій моделі тепер містить всі датчики і сенсори, в тому числі спалах.

Підтверджені характеристики Sony Xperia 1 V:

Габарити: 161, 0×69,3×8,5 мм;

Екран: 6,5", 4K HDR OLED, частота 120 Гц;

Камери: 12 Мп (основна) + 48 Мп (ширококутна) + 12 Мп (телефото), "фронталка" – 12 Мп;

Акумулятор: 5000 мАг;

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2;

Оперативна пам'ять: 16 ГБ ОЗУ.

Промо-матеріали говорять, що Xperia 1 V буде оснащений "подвійним світлочутливим елементом наступного покоління з низьким рівнем шуму". Також згадується, що основний сенсор відмінно буде відчувати себе при будь-яких умовах освітленнях.

Що стосується вартості, то ціна Sony Xperia 1 V в Китаї складе 8 000 юанів (близько 42 000 грн). До речі, це нижче, ніж у його попередника, Xperia 1 IV, який коштував на старті 8 499 юанів. Така "агресивна" стратегія ціноутворення може принести користь Sony на китайському ринку.

Флагмани Sony – це завжди про найкращі камери

Нагадаємо, що актуальний на сьогодні Sony Xperia 1 IV вийшов у вересні минулого року. Користувачі та оглядачі зустріли його досить прохолодно, попри те, що це перший смартфон на ринку зі справжнім безперервним оптичним збільшенням від 85 мм до 125 мм.

З інших особливостей: екран 4K OLED, Snapdragon 8 Gen 1 і багаті можливості для зйомки фото і відео, включаючи запис 4K HDR-відео з частотою 120 кадрів в секунду. Основна камера використовує три 12-мегапіксельні датчики ExmorRS з оптикою Zeiss.

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