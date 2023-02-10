Інструмент робить з вихідних відео неймовірно якісні ролики, змінюючи стиль в залежності від побажань користувача.

Стартап Runway, автори проривної моделі перетворення тексту в зображення Stable Diffusion, представив нову революційну модель Gen-1, яка вміє перетворювати вже існуючі відео в абсолютно нові, повністю змінюючи їх стиль і композицію.

Для результату потрібно "згодувати" нейромережі всього лише одну картинку або навіть запросити зміни коротким описом. Як все це працює, розробники показали в якісному демонстраційному ролику.

Наприклад, стопка книг може перетворитися в нічне місто, а модель, що імітує плавання – в плавця.

У Runway сподіваються, що їх нейромережа зробить в генерації роликів такий же фурор, як Stable Diffusion – в генерації картинок. Автори переконані, що "2023 рік стане роком відео", а в осяжному майбутньому за допомогою ШІ буде генерувати значна частина відеоконтенту.

Раніше ми розповідали, що на стрімінговому майданчику Twitch показують нескінченний серіал Nothing, Forever – його створюють нейронні мережі. Шоу засноване на американському ситкомі "Сайнфілд", а сюжет серіалу може самостійно розвиватися в залежності від реакції аудиторії.

Разом з тим на хвилі популярності ШІ-технологій у центрі уваги опинився чат-бот ChatGPT. Він сам пише дипломи, програмує, відповідає на складні питання і багато іншого, а за швидкістю зростання обійшов навіть TikTok.

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