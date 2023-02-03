Як стверджують автори, сюжет серіалу може самостійно розвиватися в залежності від реакції аудиторії.

На популярному стрімінговому майданчику Twitch з грудня минулого року транслюється нескінченний серіал Nothing, Forever, який в режимі реального часу створюється нейромережами.

Репліки для героїв пише ChatGPT, а картинка генерується в DALL-E, Stable diffusion і Azure Cognitive, після чого перетворюється у відеоряд на движку Unity. Саме шоу засноване на американському ситкомі "Сайнфілд" і виглядає в стилі комп'ютерних квестів 90-х.

Як сказано у синопсисі, "це шоу ні про що, яке триває вічно". Серіал завжди включений і працює 24/7, а новий контент генерується щохвилини. При цьому, як стверджують автори, сюжет серіалу може самостійно розвиватися в залежності від реакції аудиторії.

Глядачі зауважують, що нейромережа вміє добре іронізувати та жартувати, але найчастіше сюжетне наповнення кульгає, а персонажі часом зависають на місці або діють нелогічно.

Подивитися Nothing, Forever можна тут. У майбутньому автори планують створити ще більше подібних "нескінченних шоу", які зможуть конкурувати з серіалами Netflix.

Детальніше про ChatGPT

ChatGPT OpenAI підкорив інтернет наприкінці минулого року. Цей чат-бот, здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді. ChatGPT працює на основі генеративного ШІ, що створює новий контент після навчання на величезних обсягах даних.

Раніше ЗМІ писали, що Google стурбована можливостями ChatGPT і готує до 20 нових ШІ-продуктів, які вийдуть до кінця року.

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