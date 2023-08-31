Потенційна альтернатива складним пристроям.

Виробники смартфонів продовжують активно експериментувати з гнучкими дисплеями. На цей раз компанія Tecno продемонструвала незвичайний концепт пристрою з екраном, що розгортається – Phantom Ultimate.

Його головна фішка – дисплей. Передня панель після натискання кнопки здатна за кілька секунд збільшувати діагональ з 6,55 дюйма до 7,11 дюйма. Механізм запускається свайпом двома пальцями по екрану в сторону.

Сама панель являє собою LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2296×1596 точок та щільністю пікселів 388 на дюйм. Ще у смартфона є невеликий міні-екран – він відображає час, дату, сповіщення і рівень заряду акумулятора.

Товщина пристрою – 9,93 мм. У компанії кажуть, що Phantom Ultimate добре лежить в руці: кращому хвату сприяє текстурована задня кришка.

Коли такий смартфон з'явиться у продажу (і чи з'явиться взагалі), представники Tecno не уточнюють.

До речі, раніше в цьому місяці на ринку з'явився незвичайний смартфон від Vivo, який вміє змінювати колір корпусу: під впливом УФ-випромінювання червоне забарвлення змінюється чорним. Також у нього є фронтальна камера на 50 Мп і 120-герцовий AMOLED екран.

Водночас у Huawei з'явився перший смартфон на ринку з функцією супутникових дзвінків. Інші смартфони сьогодні пропонують тільки відправку SMS або зв'язок з екстреними службами за відсутності мобільного зв'язку.

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