Одна з ключових фішок – збільшення швидкості завантаження вмісту в месенджері.

Платна підписка на Telegram офіційно поки не анонсована, але мережею продовжують просочуватися нові подробиці про ті чи інші функції та особливості, які вона запропонує.

УНІАН зібрав в одну замітку все, що відомо про Telegram Premium на цю хвилину, скільки вона буде коштувати та чому це необхідна міра для роботи месенджера.

Чи означає це, що телеграм перестане бути безкоштовним

Відповідаючи на нагальне питання українців, які мігрували в телеграм, щоб відстежувати актуальну інформацію з фронту – всі поточні сервіси месенджера залишаться безкоштовними., тобто за спілкування і скролінг стрічки платити не доведеться.

Простіше кажучи, це один зі способів, на яких месенджер заробляє, але й не заважає користувачам.

Що дає телеграм преміум підписка

Подвоєння всіх лімітів месенджера

Подвоєння лімітів відбудеться у всіх сенсах – кількості чатів в теці (зі 100 до 200), ліміту підписок на канали (з 500 до 1000), кількості доступних тек (зі 10 до 20), кількість обраних наліпок (із 5 до 10) та багато іншого.

Окремо варто відзначити збільшення максимального розміру завантажуваних файлів з 2 до 4 ГБ. Що важливо, для користувачів без підписки нічого не зміниться – вони, як і раніше, зможуть завантажувати файли об'ємом до 2 ГБ.

Збільшена швидкість завантаження

Можливо, одна з ключових фішок. Платні підписники зможуть завантажувати потрібні файли в кеш програми в рази швидше, ніж звичайні користувачі – їм буде віддаватися пріоритет при скачуванні.

Можливість розшифрувати голосове повідомлення в текст

Зазначається, що це буде відбуватися по клацанню однієї кнопки. У теорії, можуть бути якісь ліміти на довжину трансформованих повідомлень (наприклад, довше 10 хвилин), але про них поки нічого не відомо.

Відключення офіційної реклами в каналах

Мовиться про нативну рекламу в кінці стрічки публічних каналів, з якою прості користувачі, які використовують месенджер суто для спілкування, навряд чи знайомі. Однак активні користувачі напевно натикаються на неї – з платною підпискою більше не будуть.

Унікальні реакції на повідомлення

Платні підписники зможуть реагувати додатковими анімованими реакціями на повідомлення, які не входять в набір за замовчуванням (тепер він включає 16 смайликів).

До того ж щомісяця для власників Telegram Premium будуть з'являтися нові наліпки з унікальними ефектами на весь екран.

Анімовані аватари і бейдж біля імені

У преміальних користувачів відео-аватари будуть програватися не тільки при розкритті профілю, але й в чатах. Також у них буде бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям.

Автоматичне архівування нових чатів

Раніше ця функція була доступна не всім користувачам, а тільки тим, чий обліковий запис відповідав певним критеріям.

Telegram Premium – ціна і дата запуску

В Beta-версії месенджера для Android вже з'явився Telegram Premium з усіма перевагами, про які ми писали вище. Очевидно, повноцінний запуск для всіх охочих відбудеться вже в якнайближчий час.

Коштувати Telegram Premium буде 4,99 долара на місяць (приблизно 150 грн).

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