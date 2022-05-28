Telegram Premium все ближче.

Мессенджер Telegram змінив опис свого застосунку, натякнувши на введення платного контенту для своїх користувачів.

На це звернув увагу розробник Алессандро Палуцці.

У поточних версіях застосунку користувачів зустрічає екран, де окрім іншого зазначено: "Telegram безкоштовний назавжди. Без реклами. Без абонентської плати". У зміненому варіанті фігурує інша фраза: Telegram надає безкоштовне безлімітне хмарне сховище для чатів і медіа".

Ймовірно, це пов'язано зі швидкою появою платної преміум-підписки з низкою додаткових "плюшок". Серед них – спеціальний бейдж біля імені, повноекранні наліпки та збільшені ліміти. Їх ціна й точна дата виходу поки невідомі.

Раніше УНІАН ділився добіркою корисних, і, що не менш важливо, перевірених Telegram-чатботів, які повинні бути у кожного українця. Ці чати корисні і для цивільних, і для наших захисників і загалом для боротьби в протистоянні з окупантами.

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