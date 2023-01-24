Орендодавець вимагає компенсації за невиплачену орендну плату та інші збитки.

Компанії Twitter Inc. подано позов через нібито невиплачену орендну плату за будівлю штаб-квартири в Сан-Франциско, що посилює судові битви між компанією соціальних медіа та постачальниками з тих пір, як Ілон Маск придбав бізнес минулого року.

Як пише видання WSJ, орендодавець, Sri Nine Market Square LLC, заявив у судовому позові, що Twitter не сплатив орендну плату в розмірі приблизно 3,4 мільйона доларів за грудень і аналогічну суму за січень.

У скарзі, поданій до Верховного Суду Сан-Франциско, орендодавець заявив, що використовував акредитив Twitter, щоб спробувати покрити пропущені платежі, але компанія все ще винна 3,16 мільйона доларів. Орендодавець вимагає компенсації за невиплачену орендну плату та інші збитки, згідно з юридичними документами.

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Як повідомляється, інші компанії, включаючи постачальника програмного забезпечення та транспортну компанію, також подали до суду на Twitter, заявляючи про несвоєчасні платежі. У грудні власник іншого офісного приміщення Twitter у Сан-Франциско подав до суду, стверджуючи, що орендна плата не внесена.

Штаб-квартира Twitter знаходиться на Маркет-стріт, 1355 в Сан-Франциско. Згідно зі скаргою, компанія соціальних медіа є орендарем восьми поверхів будівлі.

Ілон Маск і покупка Twitter: подробиці

Ілон Маск купив Twitter у жовтні 2022 року. Після цього послідувала низка звільнень з компанії і "ноу-хау" в самій соцмережі.

Згодом Маск запустив у" Твіттері " опитування, чи покинути йому посаду керівника соцмережею. Підсумки голосування показали, що мільярдер повинен піти з поста гендиректора соцмережі. Так, 57,5% учасників опитування підтримали відхід Маска з поста СЕО Twitter. Всього в голосуванні взяли участь понад 17,5 млн осіб.

Ілон Маск пообіцяв покинути пост генерального директора соцмережі, як тільки знайде собі заміну.