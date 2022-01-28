Apple навчить AirPods розпізнавати власників за формою вух / фото ua.depositphotos.com

У наш час вже навряд чи когось здивуєш наявністю сканера відбитка пальців або розпізнаванням обличчя: подібні технології широко використовуються для підтвердження особистості користувача. Але в Apple вирішили піти далі.

Купертинівці запатентували нову технологію, яка дозволяє навушникам AirPods сканувати вуха для розпізнання свого власника та самоблокуватися у тому випадку, якщо їх надягне сторонній.

Як говориться в описі патенту, у кожної людини створюється унікальне відлуння у вухах, тому інженери пропонують використовувати щось на зразок сонара – ультразвукові сигнали будуть відбиватися від стінок і дозволять визначити форму слухового проходу.

Також в патенті Apple описаний ще один спосіб для підтвердження особи. Згідно з ним, навушники будуть пов'язані з iPhone і/або Apple Watch. Коли система отримає достатню кількість інформації про відстань кроків, темпі та інших параметрах, AirPods зможуть підтверджувати особу по ході.

фото Patently Apple

Щоправда, поки це всього лише патент, і невідомо, чи реалізує Apple одну з цих задумів в реальності. Часто патенти так і залишаються лише описом ідей.

Так, наприклад, минулого року Apple запатентувала повністю скляні комп'ютери. Згідно з заявленою інформацією, ноу-хау являє собою комп'ютер-моноблок, що складається з вигнутого донизу цільного шматка скла. На єдиній вигнутій підкладці розташовані дисплей і клавіатура.