У кожної людини створюється у вухах унікальне відлуння, яке й буде використовуватися для його ідентифікації.

У наш час вже навряд чи когось здивуєш наявністю сканера відбитка пальців або розпізнаванням обличчя: подібні технології широко використовуються для підтвердження особистості користувача. Але в Apple вирішили піти далі.

Купертинівці запатентували нову технологію, яка дозволяє навушникам AirPods сканувати вуха для розпізнання свого власника та самоблокуватися у тому випадку, якщо їх надягне сторонній.

Як говориться в описі патенту, у кожної людини створюється унікальне відлуння у вухах, тому інженери пропонують використовувати щось на зразок сонара – ультразвукові сигнали будуть відбиватися від стінок і дозволять визначити форму слухового проходу.

Також в патенті Apple описаний ще один спосіб для підтвердження особи. Згідно з ним, навушники будуть пов'язані з iPhone і/або Apple Watch. Коли система отримає достатню кількість інформації про відстань кроків, темпі та інших параметрах, AirPods зможуть підтверджувати особу по ході.

Щоправда, поки це всього лише патент, і невідомо, чи реалізує Apple одну з цих задумів в реальності. Часто патенти так і залишаються лише описом ідей.

Так, наприклад, минулого року Apple запатентувала повністю скляні комп'ютери. Згідно з заявленою інформацією, ноу-хау являє собою комп'ютер-моноблок, що складається з вигнутого донизу цільного шматка скла. На єдиній вигнутій підкладці розташовані дисплей і клавіатура.