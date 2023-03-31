Генератор зображень занадто часто використовували для створення "діпфейків", що не сподобалося його розробникам.

Midjourney – компанія, що стоїть за однойменним популярним ШІ-генератором картинок – призупинила роботу безкоштовної пробної версії нейроалгоритму. Рішення пояснюється "занадто високим попитом".

Проте ЗМІ припускають, що всьому причиною "діпфейкі", згенеровані за допомогою Midjourney. Найбільш вірусними стали зображення з Папою Римським Франциском, одягненим в пуховик Balenciaga, а також картинки арешту колишнього президента США Дональда Трампа.

Зображення виглядають настільки реалістично, що багато користувачів по всьому світу, старше покоління зокрема, повірили в реальність того, що відбувається.

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У жовтні було оголошено про те, що Midjourney створила чорний список слів для запитів. Нещодавно розробники розширили цей список, додавши туди слово "арешт". Хоча виданню The Verge все ж вдалось обійти обмеження через запит "Дональд Трамп в наручниках, оточений поліцією".

Нагадаємо, раніше в цьому місяці Midjourney оновилася до п'ятої версії – тепер картинки не відрізнити від реальних фото. Розробники підвищили деталізацію, швидкість роботи та рівень опрацювання осіб. Крім того, ШІ почав краще "розуміти" запити.

Як тепер користуватися Midjourney

Генерувати картинки все ще можна, але для цього доведеться заплатити. Найдоступніший план Midjourney коштує $10 на місяць. За ці гроші сервіс виділяє 3,3 години процесорного часу в місяць і дозволяє виконувати три одночасних завдання.

Втім, Midjourney є не єдиною нейромережею, здатною генерувати зображення по текстовому опису. УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, які малюють за словами. Для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже наявні картинки.

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