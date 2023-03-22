Технологією можна скористатися і в окремому сервісі – він працює в Україні.

Microsoft запустила у своєму нейромережевому пошуковику Bing створення зображень за текстовими описами – безкоштовно і для всіх. Працює, в тому числі й з України.

Технологія заснована на розширеній версії нейромоделі Dall-E від OpenAI та пізніше з'явиться окремою кнопкою в браузері Edge. А щоб спробувати її зараз, потрібно всього дві дії: зайти на сайт Bing за цим посиланням і залогінитися в обліковий запис Microsoft.

Алгоритм запропонує кілька зображень, згенерованих за запитом (опис потрібно створювати тільки англійською мовою), і може реагувати на уточнення – наприклад, прохання додати або прибрати якийсь об'єкт з картинки.

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Приклад роботи виглядає так:

У Microsoft підкреслили, що спільно з OpenAI додали систему захисту від генерації "потенційно небезпечних" або неприйнятних зображень. У лівому нижньому кутку кожної картинки розташовується логотип Bing, щоб вказати на штучне походження контенту.

Нагадаємо, раніше найпопулярніша нейромережа для генерації зображень MidJourney оновилася до п'ятої версії: тепер картинки не відрізнити від реальних фото. Розробники підвищили деталізацію, швидкість роботи та рівень опрацювання облич. Крім того, ШІ почав краще "розуміти" запити.

Водночас УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, які малюють за словами. Для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже існуючі картинки.

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