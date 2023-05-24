Для продовження використання функції користувачам необхідно оновити браузер до версії 96 або вище.

Компанія Google повідомила, що незабаром відключить "Перекладач" у застарілих версіях Chrome. Для продовження користування функцією автоматичного перекладу веб-сторінок користувачам необхідно оновити браузер до версії 96 або вище, повідомляє портал Android Police.

Користувачі версій Chrome 95 і старше при спробі скористатися Chrome Translate незабаром будуть бачити повідомлення про помилку, в якому говориться: "Ця сторінка не може бути переведена". Точна дата закінчення підтримки при цьому не називається.

Google рекомендує користувачам оновити до останньої версії Chrome 96, яка була випущена в грудні 2021 року. На сьогодні ця версія повинна бути доступна максимальній кількості користувачів. Виняток становлять старі операційні системи, серед них:

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остання версія Chrome для Android 5.0 Lollipop – це Chrome 95;

для iOS 13 – Chrome 93;

для macOS Yosemite 10.10 – Chrome 87;

для Windows XP і Vista – Chrome 49.

Тому у вас все ще є телефон під управлінням Android 5, можливо, настав час задуматися про апгрейд, хоча б для того, щоб безпечніше серфити в інтернеті завдяки останнім оновленням безпеки Chrome.

Відключення "Перекладача" в застарілих версіях Chrome може бути пов'язано з новими можливостями функції, які несумісні зі старими версіями. Наприклад, в майбутньому Chrome повинен отримати можливість переводити текст в зображеннях.

Раніше УНІАН повідомляв, що Google незабаром почне видаляти старі акаунти користувачів, які були неактивні протягом двох років. Під ніж потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".

Раніше цього місяця пошуковий гігант також оголосив про впровадження ключів доступу – нового методу авторизації – в свої сервіси. Ключі доступу працюють на всіх основних платформах і браузерах, дозволяючи входити в облікові записи за допомогою відбитка пальця або скана особи.

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