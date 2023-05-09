Створені за допомогою штучного інтелекту "новини" встигли набрати понад 15 тис. переглядів.

Поліція провінції Ганьсу на північному заході Китаю затримала чоловіка, підозрюваного у створенні фейкових новин за допомогою чат-бота ChatGPT і поширенні їх в китайських соціальних мережах.

Чоловік на прізвище Хун використовував ChatGPT для створення новин про аварію потяга з елементами, зібраними з різних популярних новин, повідомляє китайський телеканал CGTN.

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Сфальсифікована історія, згідно з якою нібито дев'ятеро осіб загинули внаслідоке наїзду потяга у провінції Ганьсу 25 квітня, привернула увагу місцевих співробітників служби кібербезпеки.

Вони почали розслідування і виявили на платформі Baijiahao китайської пошукової системи Baidu, 21 обліковий запис, де одночасно були розміщені версії статті, що стосуються різних місць, де нібито сталася подія. На той час фейкові новини набрали понад 15 тис. переглядів.

Поліція відстежила всі облікові записи і виявила, що "новини" розміщені з серверів маркетингової компанії, зареєстрованої в місті Шеньчжень на півдні Китаю.

Співробітник цієї компанії Хун був заарештований й обвинувачений у провокуванні тривожності серед людей.

Це перший такий випадок з того часу, як у січні в КНР набули чинності правилащодо застосування технологій діпфейків. У приписах, спрямованих на стимулювання розвитку індустрії штучного інтелекту і запобігання неправомірному використанню технології, говориться, що відео та фотографії, створені за допомогою технології глибокого синтезу, широко відомої як діпфейк, повинні бути позначені, щоб не викликати стурбованісті у суспільстві.

Чат-бот ChatGPT - що відомо

ChatGPT для широкої публіки з'явився в листопаді минулого року і викликав справжній ажіотаж серед користувачів. ChatGPT працює на основі генеративного ШІ, що створює новий контент після навчання на величезних обсягах даних. Цей чат-бот може відповідати на різні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код за командою.

В середині березня чат-бот ChatGPT був оновлений в мовній моделі GPT-4 і став розуміти не тільки тексти, а й розпізнавати зображення.

Виконуючий обов'язки керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Шаповалов заявляв, що росіяни активно підробляють обкладинки зарубіжних журналів і викладають відео нібито авторства ChatGPT, щоб поширювати брехню про Україну.

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