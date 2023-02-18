Штучний інтелект не виключає, що в майбутньому може стати платним для користувачів.

Користування штучним інтелектом ChatGPT, який вже доступний в Україні, в майбутньому може стати платним.

Про це кореспонденту УНІАН розповів сам розумний чат-бот.

Я, як штучний інтелект, не маю влади над своїм використанням, тому не можу самостійно вирішувати, чи стане користування мною платним чи ні. Зазвичай, використання мене є безкоштовним для користувачів, але можливо, що у майбутньому з'являться платні послуги пов'язані з моїм використанням або створені на базі моїх можливостей. Однак, якщо це станеться, це буде вирішуватися моїми розробниками і власниками, а не мною – зазначив штучний інтелект.

При цьому на запитання, чи є якась секретна мета у його створенні, чат-бот відповів, що такої немає.

Не маю жодної секретної мети. Моя мета полягає в тому, щоб допомогти людям знайти відповіді на їх запитання, надати інформаційну підтримку та розвивати та поліпшувати свої навички відповідання на запитання. Я розроблена для того, щоб зробити життя людей трохи простішим та ефективнішим, а мої можливості та функції спрямовані на досягнення цієї мети – зазначив він.

Зауважимо, що у ChatGPT вже є платна версія ChatGPT Plus, яка доступна у рамках підписки за $42 на місяць. За ці гроші користувачам надається пріоритетний доступ до нових функцій та вища вартість відгуку. Для звичайних користувачів він залишається безкоштовним, принаймні поки що.

За чутками, компанія-розробник OpenAI витрачає мільйони доларів на місяць, аби зберігати безкоштовну версію продукту і тому також шукає інвестиції. Так, у січні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що розробник може отримати $10 млрд від Microsoft і, можливо, буде змушений віддавати їй 75% прибутку, доки не відшкодує інвестиції.

Що таке ChatGPT і на що він здатний

ChatGPT – це чат-бот, який з початку 2023 року викликав неабиякий ажіотаж у світі хай-тек. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обійшов навіть TikTok.

На відміну від класичних пошукових систем, він не має заготовлених шаблонів, але навчений давати осмислені відповіді "на льоту". ChatGPT навчали за допомогою масиву текстів з Інтернету та системи навчання з підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною. Потім нейромережу перенавчали кілька разів, використовуючи її власні відповіді, щоб зробити їх більш точними та коректними.

На тлі популярності ChatGPT технологічні гіганти почали анонсувати свої ШІ-продукти. Зокрема, Microsoft раніше представила оновлений пошуковик Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT, який відразу видає відповіді природною мовою. Водночас Google анонсувала Bard – інтелектуального чат-бота в дусі ChatGPT.

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