Презентація лінійки iPhone 14 відбудеться в цю середу, 7 вересня.

Компанія Apple прибере SIM-слот з деяких моделей майбутньої лінійки смартфонів iPhone 14. Раніше були чутки, що купертинівці зроблять це, починаючи з iPhone 15.

Про це розповів журналіст Марк Гурман у своїй замітці в Bloomberg.

Замість слота буде впроваджена технологія eSIM, яка все частіше зустрічається в нових смартфонах. Гурман вважає, що "Apple ще більше розвиватиме eSIM" і що компанія "розглядала можливість відмови від фізичного слота для SIM-карт в цьому або в наступному році для деяких моделей iPhone".

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Зазначається, що відмова від SIM-слота може ще більше поліпшити водонепроникність та довговічність апарату, а також звільнити трохи простору всередині пристрою.

Що цікаво, раніше була інформація, що новим айфонам дістанеться порт USB-C замість фірмового роз'єму Lightning. На думку журналіста, це було б логічно реалізувати спільно з відмовою від фізичного слота під сім-карти.

Нагадаємо, цієї осені у компанії Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде вже цієї середи, 7 вересня. Друга - ймовірно, в кінці жовтня-початку листопаді. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Презентація нових моделей iPhone очікується на вересневій презентації. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

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