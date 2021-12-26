Apple запропонує покупцям моделей 2023 року користуватися тільки eSIM.

Якщо вірити чуткам, то Apple вже давно мізкує над тим, як можна відмовитися від фізичного слота для SIM-карти у своїх смартфонах, впроваджуючи технологію eSIM.

Як повідомляє профільне видання MacRumors, iPhone 15, запуск якого запланований на 2023 рік, стане першим смартфоном Apple без фізичного слота для SIM-карти. Таким чином залишиться тільки eSIM.

Як відомо, в iPhone 13 вже є можливість встановити і фізичну SIM-карту, і віртуальну. Також в цьому році з'явилася можливість використовувати дві eSIM, що, своєю чергою, дозволяє власникам смартфонів приєднатися до іншого оператора або тарифу, перебуваючи, наприклад, за кордоном.

Читайте такожРозкрито перші особливості iPhone 15 та нові витоки щодо iPhone 14Підтримуються ця розробка поки далеко не у всіх країнах, але Apple таке ніколи не зупиняло. Згадайте iPhone 5 і перехід на nanoSIM: спочатку всі обурювалися, а потім оператори швидко запустили виробництво компактних карток.

До того ж є ймовірність, що новим айфонам дістанеться порт USB-C замість фірмового роз'єму Lightning. А це вже було б логічно реалізувати спільно з відмовою від фізичного слота під SIM-карти. Два цих нововведення змогли б збільшити довговічність пристроїв і знизити кількість електронних відходів.

Раніше УНІАН вже писав, що вартість нового бюджетного Айфона може неприємно здивувати користувачів. Цінник апарату буде як у минулого покоління – 400 доларів, у гривнях це приблизно 10-11 тис., що трохи менше, ніж стартова ціна iPhone SE (2020), але все одно така вартість виглядає трохи нелогічною, особливо на тлі ціноутворення техніки Apple в Україні, де $400 перетворюються на 15-16 тис. – за ці гроші на вітчизняних прилавках можна знайти iPhone 11.

Вас також можуть зацікавити новини: