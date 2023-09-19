Власникам "яблучних" телефонів доступний новий повноекранний режим роботи StandBy.

Компанія Apple пропонує володарям "яблучної" техніки нову версію операційної системи iOS 17.

Оновлення мало прилетіти на гаджети 18 вересня. Основні фішки та можливості наступної версії iOS компанія презентувала на сайті Apple.

Які моделі підтримують нову iOS 17 Apple:

iPhone XS і наступні айфони цього покоління;

iPad Pro 12,9 дюйма 2-го покоління і новіше;

iPad Pro 10,5 дюйма та iPad Pro 11 дюймів 1-го покоління (а також новіше)

iPad Air 3-го покоління і новіше;

iPad 6-го покоління і новіше;

iPad mini 5-го покоління і новіше.

Щоб оновити свій айфон або айпад, потрібно зайти до "Налаштувань", перейти в розділ "Основне", й там натиснути на "Оновлення ПЗ".

Відео дня

Серед можливостей iOS 17 Apple пропонує:

Розробник покращив візуальне сприйняття інформації на айфонах. З'явився доступ до повноекранного режиму або ж режим StandBy. Тепер дані з екрану можна побачити більшим шрифтом, що зручно для перегляду на відстані.

Apple додав на головний екран нові інтерактивні віджети. Також їх можна буде побачити в режимі очікування та блокування;

поліпшили систему автовиправлення на iPhone. iOS 17 отримала покращену мовну систему порівняно з попередньою ОС;

з'явилася функція NameDrop - власники айфонів можуть обмінюватися контактними даними, приєднавшись один до одного;

- власники айфонів можуть обмінюватися контактними даними, приєднавшись один до одного; голосова пошта в реальному часі;

Також серед цікавих фішок оновлення - нова панель наклейок, постери контактів тощо, а також можливість свайпу для відповіді в iMessage, Apple Maps Offline та просто Siri замість Hey Siri;

Минулого тижня Apple провела презентацію Phone 15

Нагадаємо, 12 вересня лідер американського ринку гаджетів Apple провів традиційно осінню презентацію на якій представив наступну версію "яблучного" телефона - iPhone 15. Серед головних відмінностей "в начинці" у порівнянні з минулими моделями - заміна роз’єму Lightning на USB-C.

Всього компанія пропонує в одній лінійці: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Чим відрізняється кожна модель - читай тут.

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