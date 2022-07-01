Одним з найцікавіших смартфонів червня за версією оглядачів є Poco F4.

Редакція порталу Gizchina визначила найкращі смартфони червня, які запам'яталися їм найбільше. Рейтинг складається з пристроїв як флагманського, так і бюджетного сегмента.

Одним з найцікавіших смартфонів червня за версією оглядачів є Poco F4, який пропонує 6,67-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю Full HD+, підтримкою Dolby Vision і HDR10+ і частотою оновлення 120 Гц.

Окрім великої діагоналі він оснащений потрійною камерою з основним сенсором на 64 МП. Телефон має стереодинаміки з Dolby Atmos, що робить його відмінним вибором для мультимедіа та розваг. Смартфон доступний в Україні за ціною від 22 тис.грн.

Ще одна новинка, яка потрапила в список – Galaxy F13. У цьому смартфоні Samsung експерти насамперед виділяють 6,6-дюймовим IPS-дисплей із роздільною здатністю 2400 x 1080 і захистом Corning Gorilla Glass 5.

Пристрій також може похвалитися одним з найкращих співвідношень площі екрана і габаритів корпусу. Ціна: від 150 доларів (4400 грн).

Окремої уваги також заслуговує смартфон Oppo Reno 7A. Аналітики хвалять модель за 6,4-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю 2400 × 1080 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 600 ніт.

Особлива увага також приділяється 8-ядерному чипсетові Qualcomm Snapdragon 695, який в тандемі з графічним процесором Adreno 619 здатний обробляти більшість ігор без особливих проблем. Коштує смартфон близько 335 доларів США або 10 тисяч у гривнях.

До списку найкращих смартфонів червня також потрапили:

Poco X4 GT;

Poco C40;

Motorola Moto G82;

Realme GT Neo 3T;

HUAWEI nova Y90 та інші.

Раніше УНІАН вже писав, що Ultra-версія Samsung Galaxy S22 була визнана найкращим фотофлагманом 2022 року за версією фахівців порталу XDA-Developer. У тест також потрапили Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro та інші.

Також згадувалася десятка найпопулярніших смартфонів за підсумками першої половини 2022 року. У список несподівано потрапила модель компанії Apple, випущена майже 5 років тому.

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