Всього до топу потрапило три моделі для ігор в різних роздільних здатностях екрана. Всі вони коштують 600 доларів або менше.

На популярному інтернет-ресурсі PC Gamers з'явився матеріал, в якому фахівці зібрали топ відеокарт, випущені за останні 12 місяців, що пропонують найкраще співвідношення ціни та якості.

Всього до топу потрапило три моделі. Перша – Nvidia RTX 4070, у якої, за словами експертів, практично не було конкурентів. У плані продуктивності вона не поступається RTX 3080, при цьому сама відеокарта дуже холодна, тиха і максимально енергоефективна. А з технологією DLSS 3 і Frame Generation, вона, так і зовсім, перетворюється на справжнього монстра.

Ще одна чудова відеокарта, випущена в 2023 році – це AMD Radeon RX 7800 XT. Ця модель підходить для 2К-геймінгу при максимальних налаштуваннях графіки. У багатьох іграх вона перевершує RTX 4070, чого, втім, не скажеш про продуктивність з трасуванням променів.

Відео дня

Найкращою відеокартою для ігор в 1080p назвали AMD Radeon RX 7600. Вона не забезпечує революційну продуктивність, але при ціні в 269 доларів це найдешевша відеокарта нового покоління і є хорошою обновою Radeon RX 580 або GeForce GTX 1060.

Раніше фахівці Hardware Unboxed склали рейтинг найкращих відеокарт на 2023 рік: від дуже дорогих до найдешевших. Зазначається, що зараз ситуація з доступністю і ціною нових відеокарт стала помітно краще, тому це гарний час для збірки ігрового ПК.

А магазин ігор Steam ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найоптимальнішою в 2023 році серед її користувачів. Як з'ясувалося, число гравців з Windows 11 стрімко росте, а RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта.

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