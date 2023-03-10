Такий пристрій стане центром розумного будинку в екосистемі Apple.

Apple готує до виходу нову версію смарт-колонки HomePod, оснащену великим 7-дюймовим сенсорним екраном. Анонс може відбутися в першій половині 2024 року, говорить аналітик Мінг-Чі Куо.

За даними джерела, пристрій стане центром розумного будинку в рамках екосистеми Apple – за аналогією з Nest Hub у Google або Echo Shows у Amazon.

У 2021 році видання Bloomberg повідомляло про розробку ТБ-приставки від Apple з вбудованою аудіосистемою та камерою для конкуренції з пристроями Amazon та Google.

У січні цього року це ж джерело розповіло про пристрій для контролю розумного будинку в форм-факторі iPad, оснащене спеціальними магнітними тримачами, які дозволять розміщувати його на стіні.

Не виключено, що мова йде про той же гаджет, про який говорить Мін-Чі Куо.

Нагадаємо, в січні цього року Apple представила друге покоління класичного HomePod. У них теж є невеликий округлений дисплей на верхній частині, але його функціонал обмежений – за фактом, він виступає тільки для демонстрації різних індикаторів.

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У січні компанія вже показала нові 14-та 16-дюймові MacBook Pro, а кількома днями раніше представила новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus – яскраво-жовтий.

Цієї весни компанія планує представити ще мінімум два продукти. Серед них – новенький 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 та оновлений Mac Pro теж з чіпом m2.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, можливо, нові планшети.

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