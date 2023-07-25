При цьому для ідентифікації користувачів компанія планує використовувати технологію сканування сітківки ока.

Криптовалютний проект Worldcoin, заснований генеральним директором компанії-творця ChatGPT Семом Альтманом, в понеділок запускає власний токен.

Як повідомляє Reuters, для ідентифікації користувачів компанія планує використовувати технологію сканування сітківки ока.

"Основною пропозицією проекту є його World ID, обліковий запис, який можуть отримати лише справжні люди. Щоб отримати World ID, клієнт реєструється для особистого сканування райдужки ока за допомогою "кулі" Worldcoin... як тільки сканування підтвердить, що це справжня людина, створюється World ID", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що у проекту з моменту бета-тестування вже 2 мільйони користувачів, і з запуском в понеділок Worldcoin розширить свою присутність до 35 міст в 20 країнах.

Також в якості додаткового бонусу ті, хто зареєструється в певних країнах, отримають токен криптовалюта Worldcoin WLD.

Творці проекту відзначають, що World ID будуть необхідні в епоху чат-ботів зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT, які продукують дуже схожу на людську мову. Світові ідентифікатори можна буде використовувати, щоб відрізнити реальних людей від ботів ШІ в Інтернеті.

Binance, найбільша біржа криптовалют, заявила, що проведе лістинг Worldcoin, а попереднє відкриття торгів очікується в понеділок о 09:00 за Гринвічем.

ChatGPT-цікаві факти

"Розумний" чат-бот ChatGPT був запущений наприкінці минулого року і створив неабиякий ажіотаж у технологічній галузі навколо ШІ. Чат-бот вміє зв'язно відповідати на питання, писати пісні і складати программынй код.

У наступні місяці свої чат-боти випустили Microsoft і Google. Також творці ChatGPT випустили версії для iOS і Аndroid.

У той же час останнім часом користувачі скаржаться, що "розумний" чат-бот став стрімко "тупіти", і якість його відповідей різко погіршується.

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