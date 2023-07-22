Користувачі вже як пару тижнів говорять про "деградацію" популярного чат-бота. Цей факт підтвердили й фахівці Стенфорда.

Нове дослідження вчених зі Стенфорда та Каліфорнійського університету в Берклі підтвердило те, на що користувачі скаржаться вже кілька тижнів: якість відповідей "розумного" чат-бота ChatGPT стрімко погіршується.

У дослідженні під назвою "Як змінюється поведінка ChatGPT з плином часу" вивчалася продуктивність двох ключових мовних моделей – GPT-4, на якій працює ChatGPT Plus, і її попередниці GPT-3.5.

Різниця виявилася колосальною, і не на користь нової моделі, яка, до того ж доступна за підпискою за гроші. При цьому показово, що в той час, як точність відповідей GPT-4 помітно впала, у GPT-3.5 – навпаки, зросла.

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Серед різноманітних задач, представлених для GPT-4, були математичні задачі, запитання на "чутливі" теми, написання коду та обробка зображень. З'ясувалося, що точність GPT-4 скотилася з 97,6% в березні до 2,4% в червні. Крім того, чат-бот став допускати дедалі більше помилок при виконанні програмування і не так чуйно відповідати на делікатні питання.

Використання ChatGPT в Україні абсолютно безкоштовне, як і в інших країнах. Безкоштовна версія працює на базі мовної моделі GPT-3.5 і здатна легко відповідати на найрізноманітніші питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді.

В середині березня ChatGPT оновили до мовної моделі GPT-4. Щоб отримати доступ до неї, необхідно підписатися на платну підписку в розмірі $20 на місяць. Оновлена модель здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів. Очікується, що модель GPT-5, яка вийде до кінця року досягне раніше небаченого рівня ШІ.

На думку дослідників, користувачам, які покладаються у роботі на можливості GPT-3.5 і GPT-4, варто постійно перевіряти точність отриманих результатів.

Технологія ШІ все ще знаходиться на ранніх стадіях розвитку

ChatGPT був запущений наприкінці минулого року і дуже швидко втягнув всю технологічну галузь у щурячі перегони навколо ШІ. У наступні місяці свої чат-боти випустили Microsoft і Google.

Ця технологія має багатообіцяльні можливості, але все ще знаходиться на ранніх стадіях розвитку. Це також не перший раз, коли GPT-4 звинувачують у наданні неправдивої інформації. Інше дослідження показало, що ChatGPT на базі GPT-4 простіше змусити говорити неправду – тоді як сама OpenAI говорить про збільшення точності відповідей на 40% в порівнянні з GPT-3.5.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що в ChatGPT знайшли лазівку, яка видає робочі ключі активації Windows. Різні користувачі змогли активувати 10, 10 Pro і навіть 11.

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