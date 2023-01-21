Проникаючи в смартфон, Hook передає зловмисникам повний контроль над пристроєм.

Дослідники компанії із забезпечення безпеки мобільних пристроїв ThreatFabric виявили нове шкідливе ПЗ для Android під назвою Hook.

Як йдеться у повідомленні, проникаючи в телефон, він передає оператору призначені для користувача дані та встановлює повний контроль над пристроєм. Додаток може переглядати та завантажувати повідомлення, контакти, історію пошуку і навіть листування з месенджерів.

Зазначається, що головною ціллю Hook є банківські додатки, що належать фінансовим організаціям по всьому світу. На поточний момент шкідник був помічений в США, Іспанії, Австралії, Польщі, Канаді, Туреччині, Великобританії, Франції, Італії та Португалії.

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Що цікаво, серед кіберзлочинців Hook поширюється по сервісній моделі. У даркнеті готовий набір хакерських інструментів $7 тис.за один місяць використання.

За даними дослідників, Hook створила кіберзлочинна група DukeEugene. Вони ж відповідальні за розробку інших небезпечних Android-вірусів, зокрема, BlackRock і ERMAC.

З магазину Android видалили десяток шкідливих додатків

Раніше розробники антивірусу McAfee повідомили про 16 шкідливих додатків, які можна було знайти в офіційному магазині Google Play. Вони маскувалися під звичайні додатки на кшталт сканерів QR-кодів, ліхтариків і камер.

З основних загроз подібних програм експерти виділяють зниження продуктивності смартфона, швидку витрату заряду його акумулятора, а також зайві фінансові витрати через споживання Інтернет-трафіку.

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