Їх завантажили понад 20 мільйонів разів.

Фахівці компанії-розробника антивіруса McAfee повідомили про 16 шкідливих застосунків, які можна було знайти в офіційному магазині Google Play. Вони непомітно для користувача розряджали батарею смартфона і генерували кліки по рекламі заради заробітку.

За даними дослідників, загальне число завантажень цих застосунків перевищило 20 млн. Тільки один із застосунків DxClean, завантажили понад 5 млн разів.

Відомо, що шкідливе ПЗ Clicker маскувалося під звичайні застосунки на кшталт сканерів QR-кодів, ліхтариків і камер. Насправді воно ж дозволяло програмам довантажувати та переходити по рекламних посиланнях у фоновому режимі, імітуючи поведінку реального користувача.

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З основних загроз подібних програм-клікерів експерти виділяють зниження продуктивності смартфона, швидку витрату заряду його акумулятора, а також зайві фінансові витрати через споживання Інтернет-трафіку.

Після звернення McAfee, фахівці Google видалили шкідливий софт з каталогу Google Play. Перевірте на скріншоті нижче, чи не встановлені вони у вас.

До речі, якщо ви щойно придбали новенький Android-смартфон, рекомендується приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційка від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєнні в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.

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