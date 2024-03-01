Компанія Microsoft випустила велике березневе оновлення для Windows 11, в якому з'явилися десятки нових функцій – багато з них пов'язані зі штучним інтелектом. А помічник Copilot отримав більше можливостей для управління ПК.
Copilot – це переосмислений чат-бот Bing, адаптований для Windows. Він відкривається у вигляді класичної бічної панелі, з якої можна керувати налаштуваннями системи у форматі запитів у чаті на кшталт ChatGPT. З новим оновленням сервіс навчився:
- Змінювати режим живлення і очищати сховище.
- Показувати інформацію про систему або про стан акумулятора.
- Вмикати функції "Екранний диктор", "Голосовий доступ", запускати "Екранну лупу", "Живі субтитри".
- Змінювати розмір тексту, вмикати режим високої контрастності або режим набору тексту за допомогою голосу.
- Показувати доступні мережі Wi-Fi, IP-адресу користувача та багато іншого
- Показувати інформацію про вільне місце на диску.
- Очищати кошик.
З інших помітних нововведень – у додатку "Фотографії" з'явився інструмент для видалення небажаних об'єктів зі знімків за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Ця функція називається Generative Erase.
Ще в Windows 11 додали можливість використовувати Android-смартфон як веб-камеру, персональні макети для організації вікон, а керувати системою тепер можна за допомогою заготовлених голосових команд. Ознайомитися з повним списком змін Windows 11 22H2 і 23H2 можна тут.
Завантажити апдейт вже зараз можна через "Центр оновлення Windows", але у деяких користувачів він з'явиться протягом найближчих днів.
А вже цієї осені вийде найбільше оновлення в історії Windows 11 з упором на ШІ. Але щоб ними користуватися, доведеться мати 16 ГБ оперативної пам'яті.