Більша частина нововведень стосується помічника Copilot, але ще додали ШІ-ластик і можливість використовувати смартфон як веб-камеру.

Компанія Microsoft випустила велике березневе оновлення для Windows 11, в якому з'явилися десятки нових функцій – багато з них пов'язані зі штучним інтелектом. А помічник Copilot отримав більше можливостей для управління ПК.

Copilot – це переосмислений чат-бот Bing, адаптований для Windows. Він відкривається у вигляді класичної бічної панелі, з якої можна керувати налаштуваннями системи у форматі запитів у чаті на кшталт ChatGPT. З новим оновленням сервіс навчився:

Змінювати режим живлення і очищати сховище.

Показувати інформацію про систему або про стан акумулятора.

Вмикати функції "Екранний диктор", "Голосовий доступ", запускати "Екранну лупу", "Живі субтитри".

Змінювати розмір тексту, вмикати режим високої контрастності або режим набору тексту за допомогою голосу.

Показувати доступні мережі Wi-Fi, IP-адресу користувача та багато іншого

Показувати інформацію про вільне місце на диску.

Очищати кошик.

З інших помітних нововведень – у додатку "Фотографії" з'явився інструмент для видалення небажаних об'єктів зі знімків за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Ця функція називається Generative Erase.

Ще в Windows 11 додали можливість використовувати Android-смартфон як веб-камеру, персональні макети для організації вікон, а керувати системою тепер можна за допомогою заготовлених голосових команд. Ознайомитися з повним списком змін Windows 11 22H2 і 23H2 можна тут.

Завантажити апдейт вже зараз можна через "Центр оновлення Windows", але у деяких користувачів він з'явиться протягом найближчих днів.

А вже цієї осені вийде найбільше оновлення в історії Windows 11 з упором на ШІ. Але щоб ними користуватися, доведеться мати 16 ГБ оперативної пам'яті.

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