І, судячи з усього, обійти обмеження не вийде.

Цієї осені Microsoft випустить велике оновлення для Windows 11 з акцентом на ШІ. Тестові збірки вже стають доступними розробникам, завдяки чому про деякі майбутні зміни можна дізнатися вже зараз. Однією з таких стане посилення системних вимог.

Як стало відомо, останню збірку Windows 11 під номером 26058 не можна встановити на комп'ютери з процесорами, які не підтримують SSE4.2, пише TechSpot.

Технологія SSE4. 2 (Streaming SIMD Extensions 4.2) – це набір інструкцій, які з'явилися в процесорах Intel з мікроархітектурою Nehalem у 2008 році та в процесорах AMD з Bulldozer у 2010 році. Вони відповідають за прискорення роботи XML-документів, а також обчислення контрольних сум CRC32 під час зашифрованої передачі файлів.

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Відповідно, позбудуться можливості встановлення великих оновлень з новими функціями володарі по-справжньому старих рішень, які, втім, все ще перебувають у користуванні у величезній кількості (наприклад, з чипсетами Intel LGA 775 і AMD Socket AM2/AM3).

Як відомо, Microsoft піднесла неприємний сюрприз власникам старих комп'ютерів, вказавши наявність модуля TPM 2.0 у вимогах Windows 11. Проте користувачі досить швидко навчилися обходити обмеження, проте у випадку з новим апдейтом поки незрозуміло, чи вийде знайти рішення.

Microsoft передумала випускати Windows 12 у 2024 році

Останні чутки про близький реліз Windows 12 виявилися неправдивими: Microsoft підтвердила, що не планує випускати нову операційку у 2024 році. Замість неї компанія випустить оновлення для Windows 11 під номером 24H2, яке стане найбільшим в історії ОС.

Окрім ШІ-функцій, оновлення принесе технологію апскейлінгу Super Resolution (масштабує зображення у відео та іграх із мінімальними втратами), покращений режим економії заряду, а також перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань.

Офіційний реліз Windows 11 24H2 для всіх користувачів заплановано на осінь 2024 року. Таким чином, Windows 12 вийде в кращому разі у другій половині 2025 року.

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