Користувачі не поспішають оновлюватися до Windows 11, навіть попри те, що "десятка" більше не отримає нових функцій.

Маркетингове агентство Statcounter опублікувало свіжий звіт щодо поширення різних версій ОС Windows. Статистика показує, що Windows 11 ніяк не може домогтися загальної "народної любові".

Так, станом на травень 2023 року та майже як 2 роки зі свого релізу Windows 11 встановлена тільки на 22.95% комп'ютерів. І це попри те, що в січні Microsoft остаточно припинила підтримку Windows 7 і 8.1.

Лідером все ще з великим відривом залишається Windows 10 – її частка становить 71.9%. Аналітики відзначили, що перехід на Windows 11 в останні місяці відбувається вкрай повільними темпами, тоді як відсоток користувачів, що віддають перевагу "десятку", навпаки, потроху зростає.

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Водночас у старенької Windows 7 частка становить 3,61%. Windows 8.1 займає 0,72% ринку, Windows 8 – 0,37%, а легендарна Windows XP досі встановлена на 0,32% усіх ПК. Як видно, на Windows 10 і Windows 11 припадає частка в майже 95% від усіх користувачів "вінди".

Серед українських користувачів найпопулярнішою операційкою від Microsoft також залишається Windows 10, частка якої склала значні 79.96%. На другому і третьому місцях розташувалися Windows 11 і 7 – з часткою 12.72% і 5.74% відповідно.

Цікаво, що нова ОС Windows 11 набагато популярніша серед геймерів. Статистика Steam по залізу показує, що "одинадцятка" встановлена на 35% ігрових ПК. Водночас частка "десятки" становить 62%.

Windows 10 – все: Microsoft припиняє випуск оновлень для ОС

Microsoft всіляко намагається "пересадити" користувачів на нову ОС і раніше оголосила, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка системи закінчиться в 2025 році.

Само собою, на цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на більш актуальну Windows 11. Тих, хто буде дотримуватися старої операційної системи, очікує поступове погіршення функціональності їх пристроїв.

А тим часом вже наступного року вийде Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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