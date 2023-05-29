Раніше компанія оголосила, що більше не буде оновлювати "десятку" і закликала всіх перейти на актуальну Windows 11.

Днями Microsoft у своєму офіційному блозі повідомила, що у Windows тепер більше ніж 1 млрд користувачів. При цьому вони заявили, що остання версія їх системи є "найшвидшою в світі".

Як йдеться у дописі в блозі, Windows 11 відрізняється рядом поліпшень в плані продуктивності і функціоналу, які роблять цю систему швидше і тактильніше. За їх словами, в "одинадцятці":

взаємодія з візуальною оболонкою відбувається на 15% швидше, ніж в інших операційних системах;

збільшена швидкість запуску додатків, при цьому ПЗ залишається повністю чуйним і з мінімальною кількістю помилок;;

процес видалення файлів через "Провідник" також був оптимізований і його швидкість збільшилася на 67%;

нова версія Microsoft Teams працює в два рази швидше і використовує значно менше ресурсів.

Також в компанії заявили, що за останні пару місяців розробники внесли величезну кількість змін в Windows 11, які позитивним чином відображаються на продуктивності системи. Ознайомиться з повним списком поліпшень можна на офіційному сайті компанії.

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Користувачі не поспішають оновлюватися до Windows 11

Через півтора року з релізу Windows 11 встановлена всього на 20% комп'ютерів. Microsoft всіляко намагається "пересадити" користувачів на нову ОС і раніше оголосила, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення.

Також Windows 11 постійно отримує різні круті функції. Наприклад, в додатку "Фото" з'явилася нова корисна функція, яка допомагає за лічені секунди видалити дефекти або непотрібні об'єкти з фотографії. Також компанія додала підтримку RAR-архівів на рівні системи. Тобто, користувачам більше не доведеться встановлювати сторонні додатки на зразок WinRAR для розпакування або стиснення файлів.

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