Майбутні флагмани отримуватимуть нове ПЗ не п'ять років, а всі сім, йдеться в промоматеріалах.

Однією з явних переваг iPhone над смартфонами Android є набагато більш тривала підтримка програмного забезпечення з боку виробника. Однак, у випадку з майбутніми флагманами Samsung, ця перевага Apple буде нівельована.

З'явилася інформація, що смартфони Samsung Galaxy S24 будуть оновлюватися не п'ять років, як зазвичай, а всі сім років. Тобто, всі три моделі будуть оновлюватися аж до 2031 року, коли вийде Android 21, пише Android Headlines.

Таку ж політику веде Google щодо смартфонів Pixel 8 та Pixel 8 Pro. На цей час сім років на ринку Android-смартфонів не пропонує жоден з виробників.

Відео дня

Apple, як правило, оновлює Айфони щонайменше протягом 5 років. Наприклад, iPhone XS, XS Max і XR, випущені в 2018 році, теж оновилися до свіжої iOS 17. А ось iPhone 8 і iPhone X були актуальними шість років – Apple припинила їх підтримку в 2023-м. Щоправда, тут варто відзначити, що компанія стабільно випускає патчі безпеки iOS навіть для 10-річних айфонів.

У мережу також потрапили "живі" фото Samsung Galaxy S24 Ultra з титановою рамкою. Судячи з усього, використання титану в дизайні смартфонів буде новим трендом після випуску iPhone 15 Pro. Своєю чергою, базові S24 і S24+ залишаться алюмінієвими.

Презентація серії Samsung Galaxy S24 намічена на 17 січня 2024. За тиждень до анонсу секретів майже не залишилося: нам вже відомі характеристики, дизайн і навіть європейські ціни.

Раніше стало відомо, що у Samsung Galaxy S24 буде серйозний мінус і для деяких він може бути критичним. В Європі версії S24 і S24 Plus отримають процесор Exynos 2400 – це фірмові чіпи від Samsung, які слабкіше конкурентів від Qualcomm.

Вас також можуть зацікавити новини: