Він дешевше за Xiaomi 14 і OnePlus 12, але при цьому, за деякими параметрами, перевершує флагмани конкурентів.

Компанія Realme представила свою відповідь топовим флагманам Xiaomi 14 та OnePlus 12. Модель GT5 Pro отримала найактуальніше "залізо" і топові камери, а ціна при цьому нижче, ніж у конкурентів.

Покупці отримують справжнісінький флагман на базі актуального процесора Snapdragon 8 Gen 3 і з батареєю на 5400 мАг. А пікова яскравість дисплея становить 4500 ніт – це поки що рекорд на ринку смартфонів.

Характеристики Realme GT5 Pro:

Дисплей: 6,78", OLED, 2780×1264, 10 біт, 144 Гц, ШІМ 2160 Гц, до 4500 ніт, HDR10+

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750

Камера: 50 Мп, f/1,69 (основна), 8 Мп, f/2,2 (ширік), 50 Мп, f / 2,6 (перископ); 32 Мп, f / 2,45 (склфі)

Пам'ять: 12/16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, 256/512 ГБ та 1 ТБ ПЗУ UFS 4.0

Батарея: 5400 мАг, дротова і бездротова зарядки на 100 Вт і 50 Вт відповідно.

Realme каже, що GT5 Pro буде "поворотним моментом для мобільного фото". Основна камера отримала сенсор Sony LYT-808 з оптичною стабілізацією. Також встановили "найдорожчий і найменший" перископ, який дозволяє робити якісні знімки з 3Х оптичним зумом, а також цифровим 120х зумом.

Також Realme GT5 Pro має цікавий дизайн – задня панель зроблена з екологічної шкіри, а рамка алюмінієва. Виробник запевняє, що вона міцніше титанової, яка зараз в тренді. Ще додали розблокування по долоні і управління жестами.

У Китаї ціна смартфона варіюється від 3399 юанів (~17 500 грн) за версію 12/256 ГБ до 4299 юанів (~22 000 грн) за максимальну начинку в 16 ГБ/1 ТБ. Для порівняння, OnePlus 12 оцінили в 4299 юанів лише за базову версію. Продажі realme GT5 Pro стартують 14 грудня.

А вже в січні дебютує Samsung Galaxy S24 – це буде головна Android-лінійка 2024 року. Компанія збирається реалізувати в ній всі найактуальніші тренди і "фішки". Як мінімум, ми чули про функцію супутникового зв'язку, ШІ-фішки і титанову рамку.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/якістю девайсів 2023 року. У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 12 Pro.

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