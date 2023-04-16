Презентація флагмана відбудеться вже післязавтра. Його продаватимуть на глобальному ринку.

Xiaomi продовжує ділитися подробицями про свій новітній камерофон 13 Ultra, показ якого намічений вже на 18 квітня. Цього разу виробник розповів про унікальну особливість автономності новинки.

Стало відомо, що смартфон отримав відразу два фірмові чіпи – Surge P2 і G1. Завдяки цим чіпам і доопрацьованому ПЗ, Xiaomi 13 Ultra зможе пропрацювати годину на 1% заряду в "аварійному" режимі або підтримувати 12 хвилин голосового зв'язку при тому ж заряді.

Точна місткість акумулятора поки не розголошується компанією, але, за попередньою інформацією, вона становить 4900 мАг. Також апарату приписують швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову на 50 Вт.

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Вже відомо, що Xiaomi 13 Ultra отримає чотири сенсори по 50 Мп кожен. Головний з них – дюймовий Sony IMX989. Інсайдери запевняють, що перед нами новий претендент на корону DxOMark.

Що стосується начинки, то смартфон буде працювати на найтоповішій на сьогодні флагманській платформі Snapdragon 8 Gen 2 і отримає сучасну LPDDR5 оперативну пам'ять. Спереду буде знаходитися 6.7-дюймовий AMOLED-дисплей з 2K-роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц.

Якщо вірити опублікованим раніше даним, вартість 13 Ultra буде починатися з 6299 юанів (~33 000 грн). Це на 299 юанів дорожче, ніж у тогорічного Xiaomi 12S Ultra. Раніше компанія вже підтвердила, що новинка вийде і на глобальному ринку – а це значить, що ціни за межами Китаю будуть ще вище.

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