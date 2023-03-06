Компанія Xiaomi поповнила асортимент своїх "розумних" гаджетів моделлю Mijia Smart Piano Lamp, яка призначена для установки на піаніно чи фортепіано. Вона освітлює всі клавіші й може визначати, коли людина знаходиться за інструментом.
Світлодіодні лампи відповідають всім необхідним стандартам для настільних ламп, призначеним для читання і письма. Джерело світла оточений абажуром, щоб не засліпити користувача, пише IT Home.
Разом з тим смарт-лампу оснастили датчиком наближення, що дозволяє їй включатися, коли людина сідає за інструмент, і вимикатися автоматично після закінчення гри. Пристрій можна під'єднати до смартфона через Bluetooth і відстежувати тривалість занять й управляти настройками освітлення.
Mijia Smart Piano Lamp оцінили в 700 юанів, або приблизно 3700 грн. Вона надійде в продаж на території Китаю 21 березня, після чого її можна буде знайти на торгових майданчиках по типу AliExpress.
Xiaomi готує до виходу "смартфон-вбивцю" iPhone 14 і Galaxy S23
Китайський техногігант найближчим часом збирається представити свій новий флагманський смартфон з камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх"
Очікується, що в Китаї Xiaomi 13 Ultra коштуватиме 8000 юанів, або приблизно 42 500 грн за версію 12 ГБ+512 ГБ. Це на 1000 юанів дорожче попередника в особі Xiaomi 12S Ultra в такій же конфігурації.
Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.