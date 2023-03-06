Лампа освітлює всі клавіші й за допомогою спеціальних датчиків може визначати, коли людина знаходиться за інструментом.

Компанія Xiaomi поповнила асортимент своїх "розумних" гаджетів моделлю Mijia Smart Piano Lamp, яка призначена для установки на піаніно чи фортепіано. Вона освітлює всі клавіші й може визначати, коли людина знаходиться за інструментом.

Світлодіодні лампи відповідають всім необхідним стандартам для настільних ламп, призначеним для читання і письма. Джерело світла оточений абажуром, щоб не засліпити користувача, пише IT Home.

Разом з тим смарт-лампу оснастили датчиком наближення, що дозволяє їй включатися, коли людина сідає за інструмент, і вимикатися автоматично після закінчення гри. Пристрій можна під'єднати до смартфона через Bluetooth і відстежувати тривалість занять й управляти настройками освітлення.

Mijia Smart Piano Lamp оцінили в 700 юанів, або приблизно 3700 грн. Вона надійде в продаж на території Китаю 21 березня, після чого її можна буде знайти на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Xiaomi готує до виходу "смартфон-вбивцю" iPhone 14 і Galaxy S23

Китайський техногігант найближчим часом збирається представити свій новий флагманський смартфон з камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх"

Очікується, що в Китаї Xiaomi 13 Ultra коштуватиме 8000 юанів, або приблизно 42 500 грн за версію 12 ГБ+512 ГБ. Це на 1000 юанів дорожче попередника в особі Xiaomi 12S Ultra в такій же конфігурації.

Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

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