Ці рекомендації виручать, якщо йти з дому потрібно прямо зараз і банально немає декількох годин для зарядки смартфона.

Ми часто ділимося рекомендаціями, як правильно заряджати сучасний смартфон і рідко, як зарядити батарею швидше. У нинішніх реаліях не завжди є можливість виділити достатньо часу на зарядку мобільника, а хотілося б прискорити цей процес.

УНІАН зібрав перевірені поради, як швидко зарядити телефон або планшет на базі Android або iOS, якщо пристрій сумно сигналить червоним значком батареї, а йти з дому потрібно прямо зараз.

5 простих, але дієвих порад прискорити зарядку смартфона

Використовуйте "рідний" зарядний пристрій. Такі зарядники призначені спеціально для вашого смартфона і допоможуть забезпечити оптимальну швидкість зарядки.

Такі зарядники призначені спеціально для вашого смартфона і допоможуть забезпечити оптимальну швидкість зарядки. Використовуйте швидкий зарядний пристрій . Якщо ваш смартфон підтримує технології швидкої зарядки, такі як Quick Charge або USB Power Delivery, використання сумісного зарядного пристрою дозволить заряджати його швидше. Для прикладу, Realme GT Neo 5 з адаптером потужністю 240 Вт може повністю зарядити смартфон всього за 9 хвилин.

. Якщо ваш смартфон підтримує технології швидкої зарядки, такі як Quick Charge або USB Power Delivery, використання сумісного зарядного пристрою дозволить заряджати його швидше. Для прикладу, Realme GT Neo 5 з адаптером потужністю 240 Вт може повністю зарядити смартфон всього за 9 хвилин. Вимкніть смартфон або переведіть його в режим польоту. Якщо у вас немає потреби використовувати смартфон під час зарядки, вимкніть його або переведіть в режим польоту, яким оснащені всі сучасні пристрої. В середньому в авіарежимі техніка заряджається на 15-20% швидше, ніж у звичайному режимі.

Якщо у вас немає потреби використовувати смартфон під час зарядки, вимкніть його або переведіть в режим польоту, яким оснащені всі сучасні пристрої. В середньому в авіарежимі техніка заряджається на 15-20% швидше, ніж у звичайному режимі. Зніміть чохол. Особливо цей пункт актуальний, якщо йдеться про щільні гумові чохли, оскільки вони можуть перешкоджати відведенню тепла від батареї, що може уповільнити процес зарядки.

Особливо цей пункт актуальний, якщо йдеться про щільні гумові чохли, оскільки вони можуть перешкоджати відведенню тепла від батареї, що може уповільнити процес зарядки. Не заряджайте пристрій від USB-портів комп'ютера . Це пов'язано з тим, що USB-порти комп'ютера призначені насамперед для передачі даних, а не для швидкої зарядки пристроїв.

При цьому, варто враховувати, що швидкість зарядки також залежить від самого пристрою і його акумулятора. Якщо ваш смартфон не підтримує швидку зарядку або має старий акумулятор, можливості прискорення зарядки можуть бути обмежені.

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Найшвидший спосіб підзарядки

На смартфонах Xiaomi, Honor та інших Android є функція "Ультра-економії енергії", що дозволяє не тільки заощадити заряд акумулятора, але і помітно прискорити зарядку смартфона. Цей тип енергоощадження відключає всі ресурсомісткі процеси, обмежує фонову активність, зменшує яскравість екрана і автоматично включає темний режим.

Знайти цю функцію можна в "Налаштування" → "Живлення і продуктивність". Або просто опускаємо шторку і вибираємо в ній відповідну іконку у вигляді блискавки.

Раніше УНІАН розповідав, як визначити, чи є на вашому телефоні функція вологозахисту. Такий спосіб перевірки може стане в пригоді в тому випадку, якщо ваш смартфон був підданий ремонту, або якщо користувачі навіть не підозрювали про наявність такої функції в своєму смартфоні.

Також ділилися порадами, як продовжити життя акумулятора смартфона. Зупинити процес старіння акумулятора смартфона неможливо, проте можна контролювати його стан.

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