Оновлення вже доступне в App Store та Google Play.

Команда Telegram представила нову версію популярного месенджера – 9.2 – в якій, окрім усього іншого, впровадили можливість реєстрації без SIM-карти.

Втім, послуга не безкоштовна – придбати такі номери можна на платформі Fragment за криптовалюту. Ціни починаються від 9 TON (близько 500 гривень). Також в налаштуваннях конфіденційності користувачі можуть заборонити знаходити себе за номером телефону.

Крім того, в останньому оновленні в Telegram з'явився "загальний таймер" – він автоматично видалить повідомлення у всіх нових чатах, створених за останній день, тиждень або місяць. Можна налаштувати автовидалення листування по таймеру в окремих чатах.

Відео дня

Серед інших змін: оновлені "теми" (окремі чати всередині основної групи з тематичними обговореннями), нові анімовані емодзі та їх зручний пошук для iPhone, а також антиспам-фільтр для великих чатів.

Оновлення вже доступне в App Store і Google Play. Детальніше про всі нововведення читайте у блозі Telegram.

Число підписників Telegram Premium перевищило один мільйон

Про це напередодні оголосив творець месенджера Павло Дуров. За його словами, Telegram Premium – один з найуспішніших прикладів плану підписки в соцмережах з коли-небудь запущених.

Нагадаємо, платна підписка з'явилася в месенджері цього літа. Найголовніший її плюс – доступність. У багатьох країнах, зокрема, в Україні, вона коштує $2,99 на місяць. За ці гроші користувачі отримують найрізноманітніші привілеї, серед яких особливо виділяється можливість розшифровки аудіо і відео-повідомлень в текст.

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