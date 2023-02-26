Акумулятор можна самостійно поміняти за п'ять хвилин, а заміна дисплея займе близько 20 хвилин.

Фінська компанія Nokia представила смартфон створений в партнерстві з iFixit. Полагодити Nokia G22 буде легше, ніж інші смартфони. Ба більше, це можна буде зробити вдома самостійно.

Так, акумулятор Nokia G22 можна самостійно поміняти за 5 хвилин, а заміна дисплея займе близько 20 хвилин. На інших моделях виробника аналогічний процес зайняв би близько півтори години, повідомляє портал GSMArena.

Офіційні запчастини до Nokia G22 можна буде замовити з сайту iFixit разом з усім необхідним для ремонту, і власноруч поміняти її. Їх вартість становитиме від 19 до 45 фунтів стерлінгів (~900-2000 грн).

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У плані характеристик Nokia G22 – звичайний бюджетник:

Екран: 6,52-дюймовий, HD-дисплей з частотою оновлення 90 Гц.

Процесор: Unisoc T606.

Пам'ять: 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ ПЗУ,

Батарея: 5050 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 20 Вт.

Камера: потрійна (50+2+2 Мп), "фронталка" – 8 Мп.

Також є сканер відбитків пальців і захист від вологи та пилу за стандартом IP52. Виробник обіцяє підтримку запчастинами протягом 5 років і два роки оновлень Android (три роки патчів безпеки).

Nokia G22 надійде в продаж 8 березня у Великобританії за ціною 150 фунтів стерлінгів (~6500 грн).

Раніше фахівці компанії iFixit розібрали новий iPhone 14 і підтвердили, що молодші моделі лінійки забезпечили знімною задньою панеллю – це помітно спрощує їх ремонт. За їх словами, "це найбільш ремонтопридатний айфон" з часів iPhone 7.

А ось iPhone 14 Pro і 14 Pro Max підкачали – у них зберігся старий внутрішній дизайн, тому дана ремонтопридатність є "фішкою" стандартних моделей.

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