А бонусом вона працює ще й як USB-хаб.

На краудфандинговому майданчику Kickstarter, де умільці збирають гроші на свої проєкти, з'явився новий цікавий пристрій – механічна клавіатура Kwumsy K3 із вбудованим 13-дюймовим екраном. При цьому вона працює ще як USB-хаб і зовнішній накопичувач.

Сама клавіатура використовує розкладку на 82 клавіші з RGB-підсвічуванням і поворотною шайбою, яку можна запрограмувати під різні завдання.

Однак головна фішка цього пристрою – вбудований дисплей, який розпізнає до 10 торкань і підіймається на кут до 90 градусів. Він підтримує виведення зображення в Full HD, частоту оновлення можна налаштувати в діапазоні від 24 до 60 Гц. Система вважає цей екран повноцінним другим монітором, так що на нього можна перетягувати будь-які вікна і додатки.

Що стосується можливостей хаба, то на корпусі клавіатури ззаду є два USB-C (один з Power Delivery), два USB 3.0 і слот для SD-карт. Ще всередині знайшлося місце для накопичувача M2 SSD, а ось акумулятора немає – для роботи потрібне постійне підключення до мережі (по USB-C).

За попереднім замовленням на Kickstarter за Kwumsy K3 просять $229 (близько 8500 грн). На вибір є гравіювання на одній з дев'яти мов – в тому числі і на кирилиці.

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