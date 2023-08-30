Переважно ДТП за участю водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні порушення.

В Україні почали направляти до суду справи про порушення правил дорожнього руху водіями електросамокатів.

Як повідомляє Опендатабот, переважно ДТП за участю водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні порушення. Найчастіше самокатники отримують обвинувальні вироки за травмування пішоходів.

У судовому реєстрі Опендатабот виявив 76 таких справ. Найчастіше самокатників притягають до відповідальності за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна (ст.124 КУпАП). Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.

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З 2023 року водії електросамокатів визнані повноцінними учасниками дорожнього руху.

Заборона на оренду електросамокатів

У квітні 2023 року в місті Ізмаїл на півдні Одеської області місцева влада заборонила прокат електросамокатів. Це сталося через кілька днів після того, як в місті запрацював сервіс прокату електротранспорту. Комунальникам доручили проводити перевірки в місті і в разі виявлення електричних самокатів вилучати їх.

З 1 вересня Париж стане першою європейською столицею, яка заборонить використання орендованих електросамокатів. Близько 15 тис електросамокатів мають зникнути з вулиць міста. Відповідне рішення було ухвалено після міського референдуму щодо заборони електросамокатів, в якому взяли участь понад 100 тисяч парижан.

Близько 90% тих, хто брали участь у референдумі, висловилися за заборону оренди електросамокатів.

Причиною заборони стали проблеми, пов'язані з розкиданими по місту самокатами, а також занепокоєння щодо безпеки пішоходів. Заборона стосуватиметься лише сервісів прокату електросамокатів, а не приватних транспортних засобів.

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