У мишки багато особливостей, в тому числі можливість перетворити записану лекцію в короткий і зрозумілий текст.

На краудфандинговому майданчику Kickstarter, де умільці збирають гроші на свої проєкти, з'явився новий цікавий гаджет – бездротова мишка з підтримкою ChatGPT і декількома іншими особливостями.

Девайс отримав назву Cheerdots 2. Мініатюрний гаджет ділиться на дві частини: док-станцію з магнітним кріпленням і основу з сенсорною панеллю. Його можна використовувати як звичайну мишу, а можна як диктофон або лазерну указку.

Але найцікавіша "фішка" Cheerdots 2 – це підтримка ChatGPT, причому варіантів використання є низка. Наприклад, за допомогою мишки можна записати лекцію чи бесіду, а ШІ перетворює голос в короткий і зрозумілий текст і передасть на комп'ютер. Вся інформація передається через Bluetooth або Wi-Fi.

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Крім того, ШІ-миша може переводити записаний текст або голос на інші мови, складати замітки, робити нагадування і виділити важливе з бесіди або лекції. За словами авторів, Cheerdots 2 – "ідеальний гаджет" для тих, хто навчається, виступає з доповідями або робить нотатки.

Виробник обіцяє понад 20 днів автономної роботи на одному заряді батареї. За попереднім замовленням на Kickstarter за Cheerdots 2 просять $125 (близько 4500 грн). Поставки почнуться в березні 2024 року.

Говорячи про ChatGPT, напередодні голосова функція в чат-боті нарешті стала доступна для всіх користувачів. ШІ-помічник прийме запит голосом і сам дасть відповідь в аудіоформаті.

А ще раніше ChatGPT навчився шукати інформацію в інтернеті в реальному часі, а не з бази даних. До цього нейромережа обмежувалася даними до вересня 2021 року. Щоправда, ця функція доступна тільки користувачам з платною підпискою.

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск анонсував запуск свого чат-бота, який повинен бути "як ChatGPT, тільки краще". При цьому сам Маск не раз заявляв про небезпеки, які становить ШІ, і навіть попереджав, що це може призвести до "руйнування цивілізації". Втім, це не завадило йому вступити в перегони ШІ-ботів.

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