Окрім звичайної Windows 12, буде випущена й "полегшена" версія, призначена для пристроїв зі слабким "залізом".

Microsoft готується до запуску нової версії Windows наступної осені. Згідно з інформацією, опублікованою у виданні Windows Latest, вона повинна стати своєрідною відповіддю Chrome OS, яка використовується на слабкому "залозі", але при цьому працює досить швидко.

Відомо, що Windows 12 розробляється як звичайна і "полегшена" платформа, що працює в основному з хмарними сервісами і веб-додатками. Microsoft буде позиціювати її в якості операційки для бюджетних планшетів та ноутбуків.

Передбачається, що основним споживачем лайт-версії стануть навчальні заклади чи просто користувачі зі слабким "залізом". Сама ОС буде поставлятися з Microsoft Edge, через який буде здійснюватися доступ до різних веб-сервісів, і новим ШІ, що частково нагадує існуючий Copilot.

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Окрім полегшеної Windows 12 буде випущена й звичайна версія, призначена для потужних комп'ютерів та ноутбуків. Раніше були дані про те, що наступна ОС буде мати більш суворі системні вимоги. Так, для її запуску потрібно як мінімум 8 гігабайтів оперативної пам'яті в порівнянні з 4 ГБ в Windows 11.

Також очікується, що акцент в новій ОС буде зроблений на штучному інтелекті і оптимізації апаратного та програмного забезпечення. Вони вже почали з'являтися в оновленнях W11, тому їх поява в абсолютно новій версії операційної системи не викликає ніяких сумнівів.

Windows 11 не вдалося стати найпопулярнішою ОС

Згідно з актуальними даними, через майже два роки з релізу Windows 11 встановлена тільки на 23% комп'ютерах. І це навіть незважаючи на те, що Microsoft раніше оголосила про припинення випуску великих оновлень для Windows 10.

При цьому, що цікаво, Windows 11 набагато популярніше серед геймерів. Статистика Steam по залізу показує, що "одинадцятка" встановлена на 40% ігрових ПК й ця цифра постійно зростає. Водночас частка "десятки" опустилася нижче 60%.

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