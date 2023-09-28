Одна з головних новинок – ШІ-помічник Copilot, який замінив застарілу Cortana.

Microsoft випустила наймасштабніше оновлення Windows 11 за весь час існування цієї ОС. У ньому багато всього нового, а одна з головних новинок – ШІ-асистент Copilot.

Copilot – це переосмислений чат-бот Bing, адаптований під Windows. Він відкривається у вигляді класичної бічної панелі, з якої можна керувати налаштуваннями ПК у форматі запитів у чаті. Якоюсь мірою Copilot замінює "Кортану".

Крім того, апдейт додав штучний інтелект в звичні додатки Paint, "Ножиці" і "Фотографії". До того ж в додатку "Фотографії" з'явилася нативна синхронізація з медіатекою iCloud.

ШІ в "Ножицях" дозволяє розпізнавати текстову інформацію з будь-якого зображення, який можна скопіювати і вставити, наприклад, в текстовий документ або таблицю. А в Paint ШІ може автоматично створювати картинки за текстовим описом – Photoshop більше не потрібен.

"Провідник" теж оновився і отримав сучасний інтерфейс, який краще поєднується із загальним дизайном Windows 11. Серед інших оновлень – додаток "Параметри". На головному екрані тепер відображаються основні відомості про комп'ютер і рекомендовані настройки. А для геймерів Microsoft додала нативне управління RGB-підсвічуванням.

До кінця року вийде ще велике оновлення для Windows 11. Він принесе новий мікшер гучності і нативну підтримку RAR-архівів. І це, природно, далеко не повний перелік нововведень.

Нагадаємо, що всі майбутні нововведення "вінди" будуть актуальні тільки для Windows 11. Раніше в Microsoft підтвердили, що Windows 10 більше не буде отримувати нових апдейтів – тільки виправлення помилок і патчі безпеки.

А тим часом вже наступного року вийде Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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