Однією з головних змін буде введення "пливучої" панелі завдань, а також більше функцій ШІ.

Microsoft готується до запуску наступної версії ОС приблизно через рік. Згідно з інформацією, якою володіє видання Windows Latest, Windows 12 вийде восени 2024 року – робота над "дванадцяткою" знаходиться на активній стадії.

Зазначається, що до кінця 2024 року оновлення отримає тільки частина користувачів, а масове розгортання нової ОС намічено на "весь" 2025-й.

Однією з ключових змін новинки буде введення робочого столу зі свого роду "пливучою" панеллю завдань. За словами джерела, Microsoft хоче створити такий ефект для панелі завдань, ніби вона плаває над робочим столом, відокремивши її від цього самого робочого столу і закругливши кути.

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Також Microsoft оптимізує систему для ARM-процесорів і додасть якісь функції на основі штучного інтелекту.

Також раніше були дані про те, що Windows 12 буде мати більш суворі системні вимоги. Для її запуску знадобиться як мінімум 8 Гбайт оперативної пам'яті в порівнянні з 4 ГБ в Windows 11. При цьому вимоги до процесора залишаться колишніми – 64-розрядний чіп, що працює на частоті не менше 1000 мегагерців.

Windows 11 не вдалося стати найпопулярнішою ОС

Згідно з актуальними даними, через майже два роки зі свого релізу ОС Windows 11 встановлена всього на 23.91% пристроїв. І це навіть попри те, що Microsoft раніше оголосила про припинення випуску великих оновлень для Windows 10.

При цьому, що цікаво, Windows 11 набагато популярніше серед геймерів. Статистика Steam по залізу показує, що "одинадцятка" встановлена на 35% ігрових ПК і ця цифра постійно зростає. Водночас частка "десятки" вперше опустилася нижче 60%.

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