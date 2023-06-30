Незабаром відеохостинг дозволить переглянути без реклами тільки три ролики.

YouTube тестує новий тип обмежень, що ускладнить життя користувачам з блокувальниками реклами на кшталт AdBlock. Незабаром сервіс дозволить переглянути без реклами тільки три ролики.

Повідомлення про це з'явилися на Reddit. У них говориться, що відеоплеєр припинить роботу через три відео, якщо користувач продовжить дивитися ролики з включеним AdBlock.

У відповідь пропонується або відключити блокувальник, щоб дивитися ролики з рекламою, або оформити підписку YouTube Premium. В останньому випадку можна буде дивитися ролики без реклами.

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Сам YouTube вже підтвердив, що проводять "невеликий експеримент по всьому світу". Мабуть, функцію скоро розкрутять для всіх користувачів без підписки.

Зазначимо, що це не перший експеримент YouTube щодо заборони блокувальників реклами. Попередній експеримент блокував перегляд відразу після виявлення AdBlock.

В останні пару років за YouTube можна помітити певний застій. Найголовніший у світі відеохостинг вносить не так багато функціональних змін, акцентуючи основну увагу на монетизації платформи. Так, наприклад, нещодавно YouTube зробив платним доступ до відеороликів у високій якості.

У США підписка YouTube Premium коштує $12 на місяць. Вона відключає всю рекламу на сервісі, відкриває фонове прослуховування в основному Youtube-клієнті, а також активує доступ до офлайн-завантажень.

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