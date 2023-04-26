Бесіди, розпочаті в такому режимі, не будуть використовуватися OpenAI для навчання і поліпшення сервісу.

З останнім оновленням у ChatGPT з'явилася можливість активувати своєрідний режим інкогніто, в якому не буде зберігатися історія листування з чат-ботом. Крім того, бесіди, розпочаті в такому режимі, не будуть використовуватися OpenAI для навчання і поліпшення сервісу, пише Reuters.

Як пояснюють ЗМІ, на такий крок розробники пішли після підвищеної уваги до того факту, що ChatGPT та інші чат-боти збирають дані сотень мільйонів користувачів для поліпшення і тренування ШІ-моделей.

Напередодні Італія першою в Європі заблокувала ChatGPT, пояснивши це занепокоєнням з приводу обробки персональних даних. У OpenAI при цьому зауважили, що нові функції були додані не через заборону, а після багатомісячних зусиль, спрямованих на те, щоб поставити користувачів "на місце водія" щодо збору даних.

Відео дня

При цьому OpenAI все ще буде зберігати "бесіди" користувачів з ботом протягом 30 днів, щоб відстежувати будь-які зловживання, після чого чати будуть остаточно видалятися.

Крім того, у найближчі місяці в ChatGPT також з'явиться підписка для бізнесу, яка не використовуватиме розмови для навчання ШІ за замовчуванням. Також користувачі отримають розширені можливості з управління особистими даними.

Раніше компанія OpenAI оголосила про старт програми винагород зі знаходження помилок в своєму чат-боті. Тим, кому вдасться виявити уразливості в роботі і недоліки ChatGPT, заплатять від 200 до 20 000 доларів.

Нагадаємо, в середині березня чат-бот ChatGPT оновлено до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть Значення мемів. Очікується, що майбутня GPT-5, яка вийде пізніше цього року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.

Вас також можуть зацікавити новини: