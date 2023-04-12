Тим, кому вдасться виявити вразливі місця та недоліки ChatGPT, заплатять від 200 до 20 000 доларів.

Американська компанія OpenAI, що стоїть за створенням вірусного ChatGPT, почне платити користувачам від 200 до 20 000 доларів за знайдені баги та помилки у своєму чат-боті.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що компанія запустила програму винагород (bug bounty), за допомогою якої люди можуть повідомляти про слабкі сторони, помилки або проблеми безпеки, які вони виявляють під час використання її продуктів ШІ.

Наголошується, що такі програми досить поширені в індустрії технологій. OpenAI заявила, що розгортає її в партнерстві зі спеціальною платформою Bugcrowd, де і розміщуватиметься механізм повідомлення про баги.

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Компанія виплачуватиме грошову винагороду залежно від розміру виявлених помилок, починаючи від 200 доларів за те, що вона називає "виявленням низької серйозності", до 20 000 доларів за "виняткові відкриття – йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що однією з причин реалізації програми, є усвідомлення того, що "прозорість і співпраця є ключовими для пошуку вразливостей у її технології".

Повідомити про баг можна за посиланням. При цьому, зазначається, що обробку заявок про знаходження помилок проводитиме спеціальний алгоритм.

Весь світ обговорює чат-бот ChatGPT

Цей "розумний" чат-бот від початку запуску на початку 2023 року викликав неабиякий ажіотаж у світі хай-тек. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.

За недовгий час свого існування ChatGPT вже встиг викликати чимало суперечок в мережі. Так, опитування показало, що деякі компанії вже замінюють співробітників ШІ-помічником, а популярне онлайн-видання Clarkesworld, що публікує любительські оповідання в жанрі Sci Fi, припинило прийом нових матеріалів від авторів через ChatGPT.

Водночас Ілон Маск, Стів Возняк та провідні експерти в області ШІ закликали як мінімум на пів року призупинити навчання нейромереж, що перевершують GPT-4. Згадується, що подібні ШІ-системи повинні розроблятися тільки після того, як з'явиться впевненість в тому, що вони матимуть позитивні наслідки, а пов'язані з ними ризики будуть керовані.

Нагадаємо, в середині березня чат-бот ChatGPT оновили до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів. Очікується, що GPT-5, яка вийде до кінця цього року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.

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