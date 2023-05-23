На зміну нинішній версії Pro Max прийде приставка Ultra, а в базові iPhone 16 повернеться блок камер чотирирічної давності.

Попри те, що до презентації та виходу iPhone 15 залишилося ще кілька місяців, в мережі вже з'являються перші відомості про Айфони 2024 року. Як повідомляє видання 9to5mac, на зміну нинішній версії Pro Max прийде приставка Ultra з рядом особливостей, що відрізняють її від всіх інших моделей в серії.

Раніше була інформація, то в 2023 році Apple готується випустити флагманський айфон під новою назвою Ultra і з унікальними функціями – він мав прийти на зміну топовому iPhone Pro Max. Однак пізніше стало відомо, що цю модель представлять тільки в рамках лінійки iPhone 16.

За аналогією з Watch Ultra, iPhone 16 Ultra буде являти собою убер-флагман – приставкою "ультра" Apple хоче ще більше підкреслити преміальність найдорожчого айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники. Однією з особливостей моделі Ultra стане збільшений до 6,9 дюйма дисплей – це буде найбільший флагман Apple в історії.

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Через збільшення розміру корпус стане значно вище, але майже не зміниться про ширину, зазначають інсайдери. Телефон все ще можна буде тримати однією рукою, але власникам маленьких долонь він навряд чи підійде.

Приблизні розміри корпусу iPhone 16 Ultra складуть: 165 × 77,2 мм, тоді як в iPhone 15 Pro Max з екраном 6,7 дюйма – 159,8 × 76,7 мм. Для порівняння, у актуального iPhone 14 Pro Max ця цифра становить 160 × 77,6 мм.

Що стосується базових iPhone 16, то є інформація, що тильні камери в них знову будуть розташовуватися в лінію, як це було в iPhone 11 і 12, а не по діагоналі. Очікується, що дозвіл основної камери, як і у 14 Pro, складе 48 Мп.

Коли вийдуть і скільки коштуватимуть нові iPhone в 2023 році

Презентація нової лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться у вересні. Якщо вірити витокам, нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Зокрема, моделі Pro і Pro Max можуть подорожчати мінімум на 100 доларів.

Також раніше була інформація, що вихід базових iPhone 15 в цьому році може затриматися. Все через перехід дешевих моделей на 48-мегапіксельну камеру, тому є ризик затримки у виробництві через проблеми з поставками.

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