Переговори велися з 2016 по 2018 роки, проте технологічні гіганти так й не зуміли домовитися і між ними стався конфлікт.

Попри те, що Facebook і Apple зараз жорстко конкурують в один час обидві компанії працювали над спільним проєктом – платною підпискою, яка б дозволила застосунку Facebook працювати без реклами на смартфонах iPhone.

Як говориться у матеріалі The Wall Street Journal, переговори велися з 2016 по 2018 року, проте технологічні гіганти так й не зуміли домовитися і між ними стався конфлікт.

Крім того, Apple і Facebook обговорювали можливість просування публікацій в соцмережі. Купертинівці пропонували оформити послугу як покупку всередині App Store, а комісія компанії з таких транзакцій становила б 30%. Однак у Facebook не побачили в цій моделі значних відмінностей від класичної моделі онлайн-реклами, виручку від якої компанія не збирається ділити ні з ким.

Згідно з відомостями журналістів, переговори велися з 2016 по 2018. Кількома роками пізніше на iPhone оновилася політика конфіденційності, внаслідок чого рекламна виручка гіганта соцмереж скоротилася на $10 млрд на рік.

Нагадаємо, цієї осені у Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде у вересні, імовірно, 6 числа. Друга – в кінці жовтня. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Водночас Facebook (тепер Meta) почала активно розвивати віртуальний світ. На ребрендинг вже направлено $10 млрд і це тільки початок. На виході повинен вийти віртуальний світ з VR і AR-технологіями.

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