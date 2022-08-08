Як правило, компанія Apple проводить осінню презентацію своїх нових продуктів у другий тиждень вересня. Однак, судячи з інформації, що з'явилася, захід пройде раніше звичайного.
Зокрема, журналіст Макс Вайнбах з відомого ресурсу XDA Developers повідомив, що Apple покаже нові айфони вже 6 вересня, а 16-го числа вони надійдуть у продаж.
Варто зауважити, що ця інформація йде всупереч з нещодавньою версією про перенесення випуску iPhone 14 через візит Пелосі до Тайваню. Причиною називалися нові правила Китаю про відвантажувальні документи, в яких забороняється згадувати Тайвань або Китайську Республіку.
За попередніми даними, Apple готує до анонсу відразу чотири нових айфони: базовий iPhone 14, Pro, Max (замінить iPhone 13 mini) і Pro Max. Раніше повідомлялося, що вартість молодшого смартфона 14-ї серії буде стартувати з позначки $799, як і iPhone 13. Водночас інші моделі лінійки, ймовірно, дебютують з цінниками, про які ходять чутки, тобто $1099 за iPhone 14 Pro і $1199 за iPhone 14 Pro Max.
Що ще покажуть на осінній презентації
- нові моделі Apple Watch;
- нову версію "розумної" колонки HomePod;
- майбутню лінійку планшетів;
- AirPods Pro 2;
- кілька Mac з чипсетами M2 і навіть M3;
- оновлену приставку Apple ТБ.
Деякі з перерахованих вище продуктів відкладуть на другу осінню презентацію, яка, наімовірніше, відбудеться в кінці жовтня. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.