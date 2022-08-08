Починаючи з осені 2022 року у Apple очікується один з найамбітніших періодів випуску новинок.

Як правило, компанія Apple проводить осінню презентацію своїх нових продуктів у другий тиждень вересня. Однак, судячи з інформації, що з'явилася, захід пройде раніше звичайного.

Зокрема, журналіст Макс Вайнбах з відомого ресурсу XDA Developers повідомив, що Apple покаже нові айфони вже 6 вересня, а 16-го числа вони надійдуть у продаж.

Варто зауважити, що ця інформація йде всупереч з нещодавньою версією про перенесення випуску iPhone 14 через візит Пелосі до Тайваню. Причиною називалися нові правила Китаю про відвантажувальні документи, в яких забороняється згадувати Тайвань або Китайську Республіку.

За попередніми даними, Apple готує до анонсу відразу чотири нових айфони: базовий iPhone 14, Pro, Max (замінить iPhone 13 mini) і Pro Max. Раніше повідомлялося, що вартість молодшого смартфона 14-ї серії буде стартувати з позначки $799, як і iPhone 13. Водночас інші моделі лінійки, ймовірно, дебютують з цінниками, про які ходять чутки, тобто $1099 за iPhone 14 Pro і $1199 за iPhone 14 Pro Max.

Що ще покажуть на осінній презентації

нові моделі Apple Watch;

нову версію "розумної" колонки HomePod;

майбутню лінійку планшетів;

AirPods Pro 2;

кілька Mac з чипсетами M2 і навіть M3;

оновлену приставку Apple ТБ.

Деякі з перерахованих вище продуктів відкладуть на другу осінню презентацію, яка, наімовірніше, відбудеться в кінці жовтня. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Вас також можуть зацікавити новини: