Компанія Apple змістила з першого місця Amazon.

Компанія Apple повернула собі звання найдорожчого бренду в світі.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на рейтинг Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands від компанії Kantar.

Вартість бренду Apple зараз оцінюється в $ 947,1 млрд, це на 55% більше, ніж роком раніше. Востаннє бренд Apple займав перший рядок цього рейтингу в 2015 році, а потім поступався Amazon.

У топ-5 рейтингу увійшли також:

Google, вартість зросла за рік на 78% і наблизилася до $820 млрд;

Amazon, вартість зросла всього на 3%, склавши $706 млрд;

Microsoft зберегла за собою четверте місце, бренд подорожчав на 49%, до $611 млрд;

Tencent теж залишилася на колишньому місці, залишившись п'ятим, бренд подешевшав на 11% і коштує $214 млрд.

У топ-10 увійшли Mcdonald's, Visa, Facebook, Alibaba і Louis Vuitton.

Сукупна вартість всіх брендів, що увійшли в топ-100, зросла за рік на 23% і склала майже $8,7 трлн.

Як повідомляв УНІАН, засновник Telegram Павло Дуров обрушився з критикою на компанію Apple. Він вважає, що "яблучна" корпорація нібито спеціально обмежує роботу веб-версій додатків на iOS. Завдяки цьому, вважає Дуров, Apple отримує прибуток.

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