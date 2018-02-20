Наразі обидвоє підозрюваних перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

На Тернопільщині двом підозрюваним у торгівлі людьми суд визначив заставу у розмірі 0,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наразі обидвоє підозрюваних перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Їм інкримінують ст. 149 ч. 2 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Водночас суд вирішив, що на час розгляду кримінального провадження вони мають можливість вийти на волю під заставу.

Як повідомляв УНІАН, працівники відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми в Тернопільській області затримали 20-річного студента та його 21-річну подругу, які через інтернет розшукували дівчат, які погоджувалися виїжджати у Туреччину або АОЕ на роботу повіями.

За попередніми даними, вони встигли відправити на заробітки 5 дівчат. Ще двох вони планували посадити на літак 15 лютого. Саме перед вильотом молодих заробітчанок зупинили оперативники.

У ході слідства стало відомо, що у сітку торговців людьми потрапили жінки з Тернопільщини, Львівщини, Хмельниччини, Рівного, Вінничини та Запоріжжя.