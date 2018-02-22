ФДМ на Тернопільщині виставляє на аукціон недобудований 40-квартирний житловий будинок у Теребовлі

По будівлі закінчено влаштування фундаментів, частково виконано стіни підвалу із бетонних блоків. Готовність об’єкта становить до 5,56 %.

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Тернопільській області виставляє на аукціон недобудований житловий 40-квартирний будинок.

Читайте такожФДМ Тернопільщини виставляє на аукціон недобудований 5-поверховий житловий будинок площею 4,7 тис. кв м у МонастириськуЯк повідомили УНІАН в прес-службі регіонального відділення ФДМ в Тернопільській області, об'єкт знаходиться на вул. Паращука, 5 у м. Теребовля на земельній ділянці площею 0,2211 га.

По будівлі закінчено влаштування фундаментів, частково виконано стіни підвалу із бетонних блоків. Готовність об’єкта становить до 5,56 %.

Початкова ціна об’єкта складає 647,112 тис. грн.

Кінцевий термін прийняття заяв – 3 березня 2018 року.

Аукціон відбудеться 7 березня 2018 року на аукціоні в електронній формі Українською універсальною біржею. Електронні торги триватимуть з 11 до 13 год.